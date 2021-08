Polizei Braunschweig

POL-BS: Festnahme nach Einbruch

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Volkmarode

06.08.2021, 23:22 Uhr

Anwohner riefen die Polizei, da sie Geräusche aus einem Einfamilienhaus wahrnahmen. Die Täter versuchten zu flüchten. Zwei von ihnen konnten durch die Polizei festgenommen werden.

In der Nacht auf Samstag kam es in Volkmarode zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nachbarn hatten die Polizei informiert, da sie verdächtige Geräusche und Taschenlampenlicht in dem Haus wahrgenommen hatten. Die Polizei war zügig mit einer Vielzahl von Beamten vor Ort. Nachdem Eintreffen der Polizei versuchten die Täter zu Fuß zu flüchten. Zwei von ihnen konnten jedoch vor Ort festgenommen werden. Ein dritter Täter konnte unerkannt flüchten.

Die Polizei sicherte am Tatort eine Vielzahl von Spuren und Zeugenaussagen.

Gegen die vorläufig festgenommenen Männer im Alter von 31 Jahren und 46 Jahren wurde ein Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl eingeleitet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig erließ das Amtsgericht in Braunschweig Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Männer.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell