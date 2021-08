Polizei Braunschweig

POL-BS: Die Polizei kontrolliert zur Nachtzeit

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Rebenring

04.08.2021, 22:00 Uhr

Die Polizei hat zur Nachtzeit Radfahrende und E-Roller kontrolliert. Auch Autofahrende wurden kontrolliert.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die Polizei am Rebenring Verkehrskontrollen durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag auf Radfahrenden und E-Rollern. So wurden zwei Fahrer von E-Rollern mit erheblicher Alkoholisierung festgestellt. Auch ein Autofahrer wurde festgestellt. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen die Beschuldigten wurden Strafverfahren eingeleitet.

Neben diesen Straftaten wurden insgesamt 22 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Den größten Teil stellte hier nicht vorhandene, bzw. nicht eingeschaltete Beleuchtung am Fahrrad dar. Dies ist für die Radfahrenden zur Nachtzeit besonders gefährlich, da sie durch andere Verkehrsteilnehmende zu spät oder gar nicht erkannt werden.

Weiter wurde ein 17-jähriger Radfahrer angetroffen, der ein Wahlplakat und eine Leitbarke entwendet hatte und auf seinem Rad mitführte. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell