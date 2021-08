Polizei Braunschweig

POL-BS: Ladendieb flüchtet

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Heidberg

05.08.2021, 15:17 Uhr

Ein Ladendieb wird bei seiner Tat beobachtet und flüchtet nach einer Ansprache. Hierbei wird er durch Mitarbeiter und weitere Zeugen festgehalten. Dieser Festnahme versucht er sich durch Gewalt zu widersetzten. Die Polizei kann schnell eingreifen.

Am Donnerstagnachmittag kam es im Heidberg in einem Discounter zu einem Ladendiebstahl. Ein 37-Jähriger wurde durch die Mitarbeiter bei einem Diebstahl beobachtet. Nachdem er hierauf angesprochen wurde, versuchte der Mann zu flüchten. Hierbei stieß er eine Mitarbeiterin zur Seite. Auf der Flucht konnte der Beschuldigte nach kurzer Zeit durch einen anderen Mitarbeiter des Discounters vor einem Reisebüro festgehalten werden. Dieser Festnahme, welche durch § 127 I S.1 StPO (Festnahme durch Jedermann) gedeckt war, widersetzte sich der Beschuldigte. Unter anderem biss er dem Mitarbeiter in den Finger, um sich zu befreien. Er musste mit der Hilfe von weiteren Zeugen beruhigt werden. Die kurz daraufhin eintreffende Polizei fixierte den Mann und beruhigte so die Situation. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Während der Sachverhaltsaufnahme hatte der Mann aus ungeklärter Ursache einen Krankheitsfall erlitten und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell