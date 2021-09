Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Ausgewichen und gegen Verkehrszeichen geprallt

Borken (ots)

Bei einem Ausweichmanöver ist ein Autofahrer am Donnerstag von der Fahrbahn abgekommen. Ein 26-Jähriger hatte mit seinem Lkw gegen 08.55 Uhr die Rheder Straße in Richtung Burlo befahren. In Höhe des Klostersees kam ihm seinen Angaben zufolge ein weißer Mercedes Sprinter älteren Modells mit polnischem Kfz-Kennzeichen entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, sei er nach rechts ausgewichen. Dabei beschädigte der mit seinem Wagen zwei Leitpfosten und drei Verkehrszeichen. Der andere Fahrer entfernte sich. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

