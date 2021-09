Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Drei Elektrofahrräder aus Garten entwendet

Borken (ots)

Drei zusammengeschlossene Pedelecs haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Borken-Marbeck gestohlen. Die Räder hatten im Garten eines Hauses an der Engelradingstraße gestanden. Im Einzelnen erbeuteten die Täter schwarze Pedelecs der Marke Raymon (Herrenrad), Green (Damenrad) und Monster (Kinder-/Jugendrad). Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell