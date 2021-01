Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Adenau/Kreis Ahrweiler (ots)

In den Abendstunden des Samstag 16.01.2021 befuhr ein bislang unbekannter PKW die Hauptstraße in Adenau, von Breidscheid kommend in Richtung Stadtzentrum. In Höhe des Seniorenheims überfuhr der PKW die dort befindliche Verkehrsinsel und beschädigte hierbei die dort angebrachten Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Fahrzeugteile festgestellt werden, die auf einen SUV der Marke Volkswagen als Verursacherfahrzeug hinweisen. Mögliche Unfallzeugen mögen sich bitte bei der Polizei Adenau unter 02691-9250 melden.

Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691-9250



www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell