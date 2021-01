POL-PDMY: Verkehrsstörung durch Unfall an der Ampelanlage B 262 aus Fahrtrichtung A61

Polizeidirektion Mayen

Um 06:50 Uhr ereignete sich am 15.01.2021 ein Verkehrsunfall zwischen einem Unimog und einem Sprinter. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer befuhr die B 262 aus Richtung A61 kommend in Richtung Obermendig. Vor der Ampelanlage wechselte er die Fahrspur und bemerkte wohl einen Fehler in der Lenkung. Durch Gegenlenken geriet er zurück auf die ursprüngliche Fahrspur und stieß hier mit einem dort befindlichen 35-jährigen Fahrzeugführer zusammen. Hierdurch wurde der 36-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. Die Fahrspur in Richtung A 61 musste wegen Trümmerteilen und auslaufenden Betriebsmittel zeitweilig gesperrt werden, was zu nicht unerheblichen Behinderungen führte. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

