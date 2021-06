Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Sachbeschädigungen durch Unbekannte

Börger (ots)

Zwischen dem 29. und 30. Mai ist es am Fußgängertunnel an der Breddenberger Straße und an der Turnhalle in der Jahnstraße zu Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte zerstörten die Scheiben einer Bushaltestelle, die Beleuchtung im Fußgängertunnel und ein Fenster der Turnhalle. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

