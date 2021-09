Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Abschlussmeldung: L572 nach Unfall gesperrt

Borken (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Freitagmorgen ein 54-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Burlo. Der Ahauser war gegen 10.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Landesstraße 572 aus Richtung Oeding kommend in Richtung Burlo unterwegs, als vor ihm eine 31 Jahre alte Borkenerin mit ihrem Wagen nach links in die Sperlingstraße abbiegen wollte. Der Motorradfahrer hatte in diesem Moment bereits zum Überholen angesetzt. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, in Folge dessen der 54-Jährige stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Ahauser in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt 13.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Landesstraße komplett gesperrt werden.

