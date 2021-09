Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Motorroller brennt aus

Ahaus (ots)

Gebrannt hat in der Nacht zum Samstag in Ahaus ein abgestellter Motorroller. Das Geschehen spielte sich gegen 01.10 Uhr an der Königstraße ab, wo das Fahrzeug auf dem Standstreifen abgestellt war. Es brannte vollständig aus, die Brandursache ist noch ungeklärt. Zeugenangaben zufolge hatten sich einige Zeit vor dem Brand zwei Männer im Alter von circa 20 bis 30 Jahren an dem Roller zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260.

