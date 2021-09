Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Testzentrum

Bocholt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag ins Testzentrum am Krankenhaus in Bocholt eingedrungen. Die Täter verschafften sich auf unberkannte Weise Zugang zu dem Container auf dem Parkplatz am Barloer Weg. Sie erbeuteten ein Laptop, ein Mobiltelefon, Corona-Testkits und Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

