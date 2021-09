Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210906.1 Lammershagen

Selent: Unfallverursacher gesucht

Lammershagen / Selent (ots)

Freitagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 202 zwischen Lammershagen und Selent zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Der verursachende Wagen entfernte sich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhren fünf Fahrzeuge gegen 16:45 Uhr hintereinander die Bundesstraße in Richtung Selent. In Höhe der Abfahrt zum dortigen Sportplatz soll der an erster Stelle fahrende Wagen plötzlich stark abgebremst haben und ohne den Blinker zu setzen nach links auf das Vereinsgelände gefahren sein.

Der 50 Jahre Fahrer eines Opel und ein 29-jähriger Hyundai-Fahrer konnten noch rechtzeitig bremsen. Der hinter dem Hyundai fahrenden 33 Jahre alten Fahrerin eines Ford gelang das nicht, so dass sie auf den Hyundai auffuhr. Der an letzter Stelle kommende 71-jährige Mazda-Fahrer fuhr ebenfalls auf die Wagen auf und schob diese zusammen. Der Fahrer oder die Fahrerin des verursachenden weißen Kleinwagens bog ab und entfernte sich anschließend offenbar unbemerkt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Fahrerin des Ford und der Fahrer des Mazda erlitten leichte Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Ihre Wagen mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 7.500 Euro. Die Bundesstraße war in Höhe der Unfallstelle bis etwa 17:30 Uhr voll gesperrt.

Die Polizei Lütjenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen beziehungsweise dem Fahrer / der Fahrerin des weißen Kleinwagens. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 04381 / 906 331 entgegen.

Matthias Arends

