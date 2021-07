Polizei Hagen

POL-HA: 16-Jähriger begeht räuberischen Diebstahl in Supermarkt

Hagen-Boele (ots)

In einem Supermarkt in Boele kam es am Donnerstagnachmittag (15.07.2021) zu einem räuberischen Diebstahl durch einen 16-jährigen Hagener, bei dem sich ein Mitarbeiter des Geschäftes leicht verletzte. Gegen 17.35 Uhr beobachtete dieser den minderjährigen Täter in der Filiale an der Freiligrathstraße, als er Zigarettenschachteln in seiner Jackentasche und Getränkedosen in seinen Hosenbeinen verstaute. Nachdem er den Kassenbereich in Begleitung einer weiteren männlichen Person passierte, ohne für die Ware zu bezahlen, sprach der 23-jährige Mitarbeiter ihn an. Da der 16-Jährige nicht auf die Ansprache reagierte und weiterging, hielt er ihn an der Oberbekleidung fest. Daraufhin versuchte sich der Täter loszureißen und seine Begleitperson unterstützte ihn dabei. Der Mitarbeiter der Filiale verletzte sich bei dem Vorfall leicht. Es gelang ihm jedoch, den Jugendlichen in sein Büro zu führen und die Polizei hinzuzurufen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls gegen den 16-Jährigen ein und brachten ihn zu seiner Mutter. (sen)

