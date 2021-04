Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Ohne Führerschein und falschen Namen angegeben

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 15.4.2021 überprüften Polizisten gegen 15.50 Uhr einen Autofahrer auf dem Bürgermeister-Hirschmann-Ring in Ennigerloh. An dem Pkw war zu erkennen, dass die Hauptuntersuchung seit über einem Jahr abgelaufen war. Bei der Kontrolle gab der Fahrer an, sein Portemonnaie samt Führerschein Zuhause zu haben. Zu seinem Namen machte der Neubeckumer widersprüchliche Angaben. Letztlich nannte der 34-Jährige seine richtigen Daten und gab zu, keinen Führerschein zu besitzen. Die Beamten leiteten gegen die Halterin sowie den Mann Ermittlungsverfahren ein und untersagten ihm die Weiterfahrt mit dem Auto.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell