Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Brand in Papiercontainer

Gronau (ots)

In Brand geraten ist in der Nacht zum Samstag in Gronau ein Papiercontainer. Das Geschehen spielte sich gegen 02.45 Uhr an der Enscheder Straße ab. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Brandstiftung ist als Ursache nicht auszuschließen. Die Kripo in Gronau bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell