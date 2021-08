Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 25-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Jork schwer verletzt

Am heutigen späten Vormittag gegen 11:30 h kam es in Jork in der Straße Westerjork zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt.

Der Buxtehuder fuhr zu der Zeit mit seiner Kawasaki in Richtung Ortsausgang Richtung Mittelnkirchen. Als er sich auf Höhe der Einfahrt der Lessingstraße befand, wollte eine 41-jährige Fahrerin eines Ford Focus gerade daraus kommend nach links in Richtung Ortsmitte abbiegen. Sie Jorkerin übersah dabei offenbar den Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 25-Jährige stürzte auf die Straße, erlitt dabei schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und den Buxtehuder Notarzt von der Besatzung des Hamburger Rettungshubschrauber Christoph Hansa in eine Hamburger Klinik geflogen werden.

Die Unfallverursacherin blieb bis auf einen Schock unverletzt.

Das Motorrad und der Ford Focus wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Die Straße Westerjork musste für die Zeit der Rettungsmaßnahmen die die Landung des Rettungshubschraubers voll gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

