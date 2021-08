Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Spur der Verwüstung in Hammah - Polizei sucht weitere Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag ist es in Hammah zu einer Serie von erheblichen Sachbeschädigungen gekommen.

Bisher noch unbekannte Täter haben zwischen 15:30 h und 19:00 h an fast allen Gebäuden der Sportanlage, an der Turnhalle der Grundschule, dem Tennisheim sowie an der Schule Fenster eingeworfen, Außenlampen, Bewegungsmelder, einen Schaukasten, einen Anhänger, eine Bank sowie einen Verkaufscontainer beschädigt und damit einen Gesamtschaden von nahezu 4.000 Euro angerichtet.

Der oder die Unbekannten sind dabei scheinbar in eine Richtung in der Sackgasse "Am Sportplatz" in Hammah die Tatobjekte abgegangen und haben die Sachbeschädigungen begangen.

Die Beamten der Polizeistation Himmelpforten suchen jetzt nach weiteren Zeugen, die die bereits vorliegenden ersten Ermittlungsergebnisse unterstützen können, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Serie in Verbindung stehen könnten oder die sonstige Hinweise zu den Taten geben können.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080 zu melden.

