Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher entwenden Elektrowerkzeuge in Dollern - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der Zeit zwischen gestern Abend 18:00 h und heute Morgen 08:00 h sind bisher unbekannte Täter in Dollern im Rüstjer Weg auf ein dortiges Grundstück gelangt und haben mehrere Schlösser an einem Geräteschuppen aufgebrochen.

Aus dem Inneren konnten der oder die Einbrecher dann diverse Elektrowerkezuge und einen Werkzeugkoffer entwenden.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

