Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen Verkaufscontainer am Hammaher Sportplatz auf

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstagabend, 20:30 h bis Sonntagvormittag, 10:15 h den Sportplatz in Hammah betreten und bei dem dortigen Verkaufscontainer eine Scheibe eingeschlagen und eine tür aufgehebelt. Anschließend wurde der Innenraum nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Ob und was dabei erbeutet wurde, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Schaden wird deshalb zunächst auf ca. 200 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

