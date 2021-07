Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Handy in Steinkirchener Bäckereifiliale liegen geblieben - Polizei sucht Eigentümer

Stade (ots)

Am Mittwoch dieser Woche ist ein Samsung-Handy A 71 in einem grauen Klappledercase in einer Steinkirchener Bäckereifiliale von einer Kundin bzw. einem Kunden liegen gelassen und bei der Polizeistation Steinkirchen abgegeben worden.

Diese sucht nun die Eigentümerin oder den Eigentümer, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 04142-898130 zu melden.

