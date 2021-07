Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden weißen Mercedes am Buxtehuder Bahnhof

Stade (ots)

Bisher unbekannten Autodieben ist es am Samstag zwischen 17:15 h und 21:50 h in Buxtehude in der Straße "Am Güterbahnhof" gelungen, einen dort geparkten Mercedes zu gewaltsam öffnen und das Fahrzeug anschließend zu entwenden.

Der weiße Mercedes E 320 hat einen schwarzen Anker auf der Heckklappe an der Fahrerseite sowie einen halben schwarzen Totenkopf auf der Fahrerseite über dem vorderen Radkasten aufgeklebt.

Das Auto hatte zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen WL-NB 220 und stellt einen Wert von ca. 9.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des Autos bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell