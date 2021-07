POL-STD: "Schools-Out Rallye" 2021 in und um Apensen - Polizei und Verkehrswacht mit dabei

Polizeiinspektion Stade

Stade

Am Samstag, den 24.07. veranstaltet die Jugendkonferenz Apensen eine sog. "Schools-Out Rallye" in und um Apensen. Bei der Fahrradrallye für Kinder, Jugendliche und Familien gibt es verschiedene Stationen in Apensen, Beckdorf, Goldbeck und Nindorf, die angefahren werden müssen. Dort warten dann jeweils Aufgaben auf die Teilnehmenden. Der Verkehrssicherheitsberater der Stader Polizeiinspektion, Thomas Mehnen und die Buxtehuder Verkehrswacht werden von 12:30 h bis 17:00 h im Ortskern von Apensen am dortigen Kreisel einen Stand zum Thema "Fahrradsicherheit" betreiben. Kommt vorbei, informiert Euch und nehmt an der Rallye teil. Weitere Infos unter www.jugendkonferenz-apensen.de Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

