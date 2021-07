Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei stellt bei Durchsuchung Drogenplantage sicher - Ermittler raten zu erhöhter Aufmerksamkeit

Stade (ots)

Nach einem Hinweis bei der Polizei und dem daraus resultierenden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz haben Beamte des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Stade am vergangenen Mittwoch, den 14.07. in Drochtersen einen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade erlassenen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Stade vollstreckt. Bei der Durchsuchung von zwei Wohnungen in Drochtersen stießen die Ermittler dann in einem Schlafzimmer auf ein sog. "Indoorgrowzelt". In dem Zelt befanden sich mehrere Dutzend zwischen 150 und 180 cm große Marihuanapflanzen. Diese sowie weiteres Beweismaterial wurden sichergestellt. Die Drogenermittler bittet Anwohner auf den typischen süßlichen Geruch von Marihuana, der möglicherweise aus Wohnungen kommt, da sich die Pflanzen derzeit gerade in der Hochblüte und Erntezeit befinden, zu achten und dies der örtlichen Polizei im Landkreis zu melden. Hinweise auch gern an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215. Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

