Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Opel Combo in Drochtersen entwendet

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von gestern auf heute in Drochtersen in der Aschhorner Straße aus einer Lagerhalle ein dort abgestelltes Auto entwendet. Der rote Opel Combo hat das Kennzeichen HH-HW 660 und stellt einen Wert von ca. 3.000 Euro dar. Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

