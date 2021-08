Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher dringen in Buxtehuder Einfamilienhaus ein

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Sonntagmorgen, 07:00 h und Mittwochnachmittag, 16:30 h in Buxtehude in der Vaßmerstraße auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben eine Kellerfensterscheibe eingeschlagen.

Nachdem so das Fenster geöffnet werden konnte, sind der oder die Täter in das Gebäude eingedrungen und haben im Inneren sämtliche Räumlichkeiten durchsucht.

Ob und was dabei entwendet wurde, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Schaden wird deshalb zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

