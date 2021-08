Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Rollerfahrer kommt auf der Stader Hansebrücke zu Sturz - Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Montagmorgen kam es gegen 06:40 h in Stade auf der Hansebrücke zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer leicht verletzt wurde.

Der 27-jährige Fahrer eines Piaggio-Rollers aus Harsefeld war zu der Zeit in Richtung Innenstadt unterwegs, als er von einem bisher unbekannten Autofahrer mit seinem weißen VW-Transporter überholt wurde. Dieser hielt dabei möglicherweise aber nicht ausreichenden Sicherheitsabstand zu dem Zweirad ein.

Der 27-Jährige geriet an den rechten Bordstein und kam zu Sturz und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sein blauer Roller wurde beschädigt.

Der Unfallverursacher hatte zunächst noch angehalten und sich nach dem Unfallopfer erkundigt, war dann aber weitergefahren ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Zusätzlich hatte noch ein aufmerksamer Zeuge angehalten und seine Hilfe angeboten, allerdings auch ohne eine Erreichbarkeit für evtl. Rückfragen mitzuteilen.

Der Unfallverursacher wird als ca. 23 - 28 Jahre alt, mit langen blonden Haaren, Brille und in Arbeitskleidung beschreiben. In dem VW-Transporter hat ebenfalls noch ein Beifahrer in Arbeitskleidung gesessen.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht gegen den Unbekannten und bittet den helfenden Zeugen sowie weitere andere Personen, die zur Aufklärung des Unfallhergangs beitragen können, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

