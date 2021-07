Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten in Stadland

Wesertunnel

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 01. Juli 2021, ereignete sich gegen 22:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 437 kurz hinter der Nordröhre des Wesertunnels in Fahrtrichtung B 212. Ein 31-jähriger aus Wilhelmshaven befuhr mit einem Transporter die B437 durch den Wesertunnel in Fahrtrichtung Wesermarsch. In dem Transporter befanden sich zwei 26- und 40-jährige Mitfahrerinnen aus Wilhelmshaven. Kurz hinter der Ausfahrt aus der Nordröhre bemerkte der Fahrer zu spät, dass der vor ihm fahrende PKW, der mit einem 32-Jährigen aus dem Landkreis Friesland sowie einem 36-jährigen Nordenhamer besetzt war, abbremste. Der Wilhelmshavener konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurden die beiden 32- und 36-jährigen Insassen des PKW, sowie die beiden Mitfahrerinnen des Transporters leicht verletzt. Die Höhe der entstandenen Sachschäden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Infolge des Zusammenstoßes war der Transporter nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund des Verkehrsunfalls wurde die Nordröhre vorübergehend bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen gesperrt.

