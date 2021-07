Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Pedelecfahrerin

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 01. Juli 2021, beabsichtigte eine 66-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw aus Delmenhorst gegen 10:53 Uhr von der Stedinger Straße nach rechts auf ein Grundstück abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 18-jährige Delmenhorsterin, die mit einem Pedelec den Fahrradweg in Richtung Stadtmitte befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 18-jährige stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe ist aktuell unbekannt.

