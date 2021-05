Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

Betzdorf (ots)

Ein junger Mann entwendete am Samstagmorgen gegen 09:20 Uhr ein schwarzes Herrenfahrrad vor einen Frisörgeschäft in der Betzdorfer Bahnhofstraße, wurde dabei allerdings von Zeugen beobachtet. Trotz fußläufiger Nacheile konnte der Fahrraddieb von den couragiert Einschreitenden nicht mehr gefasst werden. Der Geflüchtete wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 20-35 Jahre alt, füllige Statur, Bartträger, südländisches Erscheinungsbild, trug Jacke mit Tarnmuster und Kapuze, dunkle Hose und dunkle Mütze. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf.

