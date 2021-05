Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Randalierer in Gewahrsam genommen

Betzdorf (ots)

Ein alkoholisierter junger Mann aus dem benachbarten Neunkirchen (NRW) wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 05:50 Uhr in Polizeigewahrsam genommen, nachdem er in der Theresenstraße in Betzdorf lautstark randalierte. Dem zuvor polizeilich ausgesprochenem Platzverweis leistete der renitente Störer keine Folge, sodass er zur Durchsetzung der Maßnahme und Wiederherstellung der Ruhe vor Ort in Gewahrsam genommen wurde. Die Kosten hierfür werden in der Regel im Nachgang bei den verantwortlichen Störern erhoben.

