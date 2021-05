Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer verletzte sich schwer

Nettersheim-Tondorf (ots)

Ein 18-Jähriger aus Bonn befuhr am Freitag (17.53 Uhr) die Kreisstraße 79 von Tondorf in Richtung Hümmel/Rheinland-Pfalz. Ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve geriet er nach links in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw-Fahrer. Der Kradfahrer verletzte sich schwer und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Uni-Klinik.

