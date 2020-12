POL-KA: Ettlingen - Fahrradfahrerin von Pkw angefahren und verletzt

Polizeipräsidium Karlsruhe

Diverse, leichtere Verletzungen zog sich eine 56-jährige Fahrradfahrerin bei einem Unfall am Montag, gegen 12 Uhr, in der Middelkerker Straße in Ettlingen zu.

Sie befuhr den Radweg entlang der Middelkerker Straße von Ettlingenweier kommend in Richtung Ettlingen. Eine 77-jährige Pkw-Führerin fuhr parallel dazu auf der Straße. Die 77-Jährige wollte mit ihrem Pkw rechts in den Parkplatz beim Schulzentrum einbiegen und übersah dabei die geradeaus fahrende Radfahrerin. Es kam zum Unfall bei dem die Radfahrerin verletzt wurde. Sie begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

