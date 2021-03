POL-GI: Zeugenaufruf nach Raub in Wohnung+++ Mutmaßlicher Dieb eines Pedelec festgenommen+++ Exhibitionist festgenommen+++

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 10.03.2021:

Gießen: Kontrolle im Stadtgebiet

Nach einer Verkehrskontrolle am letzten Dienstag in der Altenfelsstraße muss sich ein 53-jähriger Fahrzeugführer in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten. Der Pohlheimer fiel gegen 11.20 Uhr auf, da er verbotenerweise von der Innenstadt nach links in den Altenfelsweg abbog. Bei seiner Kontrolle gab er an, dass er seit 1988 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Der TÜV an seinem Auto war "abgelaufen" und die Kennzeichen waren gar nicht für seinen Fiat, sondern für einen Golf ausgegeben. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren ein u. a. wegen des Fahrens ohne Fahrererlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Gießen: Zeugenaufruf nach Raub in Wohnung Die Polizei sucht nach einem Raub von Dienstagabend in einer Wohnung in der Hindemithstraße nach Zeugen. Ein 61-jähriger Mann ließ am Dienstag einen unbekannten Mann in seine Wohnung. Plötzlich schlug der Unbekannte dem Gießener offenbar auf dem Kopf und gegen den Bauch. Als das Opfer daraufhin auf dem Boden lag, entwendete der Räuber ein Portemonnaie und flüchtete. Der 61-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beschreibung des Verdächtigen: Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß, hat mittellange schwarze Haare, und einen Vollbart. Er trug eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und blaue Sportschuhe. Auffällig war eine Tätowierung auf seiner Hand. Wer hat die verdächtige Person in der Hindemithstraße gesehen? Wer kann Angaben zu dessen Identität machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

Gießen: Mutmaßlicher Dieb eines Pedelec festgenommen Die Polizei hat Dienstagabend in der Heuchelheimer Straße eine verdächtige Person festgenommen. Der Mann war gegen 23.20 Uhr auf einem Fahrrad in der Heuchelheimer Straße in Richtung Gießen unterwegs, hatte während der Fahrt ein Handy in der Hand und fuhr sehr unsicher. Bei seiner Kontrolle stellten sie am Kabelschloss frische Schnittspuren fest. Das E-Bike im Wert von fast 3.500 Euro war offenbar gestohlen. Der Fahrer, ein 19-jähriger Asylbewerber aus Algerien, hatte ein Messer dabei und stand offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen. Die Polizisten nahmen den Verdächtigen mit auf die Polizeiwache. Die Ermittlungen zur Herkunft des sichergestellten Fahrrades dauern an. Wem ist kürzlich ein Pedelec gestohlen worden? Wer hat gegebenenfalls ein Fahrraddiebstahl beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Baustellenfahrzeug gestohlen

Ein Baustellenfahrzeug im Wert von etwa 30.000 Euro stahlen Unbekannte im Flachsbachweg. Zwischen 19.00 Uhr am Freitag und 07.00 Uhr am Montag machten sie sich an dem im Neubaugebiet stehenden Fiat Sprinter zu schaffen. Die Diebe hatten offenbar den Schlüssel zu dem Fahrzeug aus einer in der Nähe befindlichen Werkstatt zuvor gestohlen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Exhibitionist festgenommen

Die Polizei hat am Dienstag einen 22-jährigen Mann nach exhibitionistischen Handlungen festgenommen. Der Sittenstrolch entblößte sich gegen 15.00 Uhr vor einer 25-jährigen Gießenerin in der Nähe eines Discounters in der Heinrich-Fourier-Straße/Ecke Licher Straße. Polizisten konnten den aus Syrien stammenden Mann noch am Tatort festnehmen. Er ließ sich zur Tat nicht ein. Die Beamten entließen ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder. Wer hat den Vorfall ebenfalls beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Marihuana in der Tüte

Der Sicherheitsdienst der Asylunterkunft in der Rödgener Straße fiel Dienstagabend ein Bewohner mit einer verdächtigen Tüte auf und informierte die Polizei. Der 18-jährige aus Gambia stammende Asylbewerber roch stark nach Marihuana. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizeibeamten über 100 Gramm Marihuana und stellten es sicher. Sie nahmen den Mann mit zur Wache und entließen ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

Verkehrsunfälle:

Linden: Beim Vorbeifahren Außenspiegel touchiert

Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein bislang Unbekannter am Dienstag (09.März) zwischen 13.45 Uhr und 19.30 Uhr einen am Fahrbahnrand der Leihgesterner Straße (Höhe 39) geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem grauen X1 zurückkam, war dieser am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Unfallflucht in Lindenstruth

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstag (09.März) 19.00 Uhr und Mittwoch (10.März) 07.30 Uhr in der Greizer Straße (Höhe 24) in Lindenstruth einen geparkten Peugeot. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen 308 zurückkam, war dieser an der vorderen, linken Stoßstange beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Fernwald: Dacia beschädigt

Zwischen Dienstag (09.März) 16.30 Uhr und Mittwoch (10.März) 06.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen am Fahrbahnrand der Straße "An der Kirche" geparkten Dacia in Steinbach. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den schwarzen Sandero an der linken Seite und fuhr davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Rangieren Roller angefahren

Am Dienstag (09.März) gegen 14.00 Uhr fuhr eine 20 -jährige Frau aus Gießen in einem Opel beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Goethestraße gegen den geparkten Roller eines 52-Jährigen aus Buseck. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Rehe kreuzen die Fahrbahn

Ein 46-jähriger Mann aus Münzenberg fuhr auf der Landstraße 3355 von Hattenrod nach Lich als plötzlich drei Rehe die Fahrbahn kreuzten. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem der Tiere. Das Reh lief nach dem Zusammenstoß zurück in den Wald. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Gießen: Unfall beim Spurwechsel

Am Dienstag (09.März) gegen 14.30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Marburg in einem Sprinter die Straße "Ludwigsplatz" auf dem rechten Fahrstreifen. Vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der Sprinter-Fahrer auf die linke Spur, um in die Ludwigstraße abzubiegen. Dabei übersah der Marburger einen 33-jährigen Mann aus Reiskirchen in einem Daimler. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Vorbeifahren Audi gestreift

Ein 44-jähriger Mann befuhr mit einem Kleintransporter die Alfred-Bock-Straße in Richtung Nahrungsberg. In Höhe der Hausnummer 17 streifte der Mann offenbar beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

