POL-GI: Polizei sucht Besitzer von verschiedenen Gegenständen

Gießen (ots)

Gießen: Polizei sucht Besitzer

Nach der Festnahme eines 19-jährigen Mannes Anfang Februar hat die Polizei mehrere Gegenstände sichergestellt. Der Mann ist verdächtigt, Anfang Februar mehrere PKW aufgebrochen zu haben. Bei den sichergestellten Sachen handelt sich u. a. um mehrere Bekleidungsstücke, eine Sonnenbrille, zwei Taschen, Ladekabel, einen Fotoapparat, ein Taschenmesser und einen Schlüssel (Fotos sind in der digitalen Pressemappe zu finden). Der Schlüssel könnte von einem Hausmeister stammen, der ein Objekt in der Kaiserstraße betreut. Die Polizei sucht nach den Besitzern. Die Fotos finden sie in der digitalen Pressemappe). Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

