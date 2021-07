Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Polizei sucht Zeugen; Raub scheitert; Lindwedel: Einschleichdieb erfolgreich; Soltau: Mit 1,70 Promille am Steuer; Unsachgemäße Grillkohle verursacht Feuer

Heidekreis (ots)

13.07 / Polizei sucht Zeugen

Bad Fallingbostel: Bereits am Dienstag, den 13.07.2021 kam es in der Düshorner Straße zu einem Verkehrsunfall. Als ein 11-jähriger Fahrradfahrer gegen 07:40 Uhr die Düshorner Straße in Richtung Einmündung Eckernkamp überquerte, wurde das Hinterrad seines Fahrrades von einem roten Pickup mit HK-Kennzeichen erfasst. Der Junge kam zu Fall und erlitt leichte Schürfwunden, sein Fahrrad wurde beschädigt. Der männliche Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern. Ein nachfolgender Mercedesfahrer hielt an und hupte dem Unfallflüchtigen vergeblich hinterher. Dem Unfallopfer sagte der Zeuge, dass er den Mann kenne. Dieser Zeuge wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Fallingbostel, Tel.: 05162/9720, zu melden.

26.07 / Raub scheitert

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Montag stürmten zwei bislang unbekannte Täter kurz nach 02:00 Uhr in den Eingangsbereich einer Klinik im Kolkweg. Hier bedrohten sie die 47-jährige Beschäftigte mit einem Werkzeug, um die Herausgabe eines Tresorschlüssels zu erpressen, den das Opfer jedoch nicht hatte. Die Täter hebelten daraufhin verschiedene Wertbehältnisse im Bereich des Empfangstresens auf, erbeuteten jedoch nichts. Das Opfer konnte sich in Sicherheit bringen und Alarm schlagen, worauf die Täter unerkannt flüchteten. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Heidekreis hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Hinweise werden unter Tel.: 05191/93800 entgegengenommen.

22.07 / Ortstafel entwendet

Neuenkirchen: Am 22.07.2021 wurde der Polizei in Neuenkirchen gemeldet, dass an der Ihlhorner Straße in Delmsen die Ortstafel entwendet wurde. Unbekannte hatten in einem nicht bekannten Zeitraum das Schild von seiner Halterung geflext und mitgenommen. Der Schaden beträgt 250 Euro. Die Polizei Neuenkirchen bittet um Zeugenhinweise, Tel.: 05195/933970.

20.07 / Einschleichdieb erfolgreich

Lindwedel: In einem unbeobachteten Zeitraum gelangten unbekannte Täter am Vormittag des 20.07.2021 in ein Wohnhaus in der Gartenstraße und entwendeten Schmuckgegenstände im Wert von 770 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schwarmstedt, Tel.: 05071/800350, in Verbindung zu setzen.

24.07 / Unsachgemäß entsorgte Grillkohle verursacht Feuer

Soltau: Nachbarn wurden am Samstagabend, kurz nach 19:00 Uhr auf einen brennenden Komposthaufen im Schulze-Delitzsch-Weg aufmerksam. Sofort eingeleitete Löschmaßnahmen und der Einsatz der Feuerwehr Soltau konnten jedoch ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Mülltonnen und eine Gartenlaube nicht verhindern. Für das Feuer dürfte die Entsorgung nicht abgekühlter Grillkohle ursächlich sein. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro.

25.07 / Mit 1,70 Promille am Steuer

Soltau: Ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Soltau, wurde Samstag um 04:40 Uhr im Landolfdamm einer Polizeikontrolle unterzogen. Weitere Überprüfungen deuteten auf eine Alkoholisierung hin. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr geführt.

25.07. / Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Wintermoor: Am Sonntagmorgen, gegen 04:15 Uhr verlor der Fahrer eines VW-Golf in der Kurve am Bahnübergang im Schulweg die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Ampelmast und dem Andreaskreuz. Fünf Meter weiter kam das Fahrzeug im Grünstreifen zum Stehen. Die den Unfall aufnehmenden Polizeibeamten stellten bei dem 25-jährigen Rotenburger Anzeichen eines Alkoholkonsums fest. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Beim Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell