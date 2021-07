Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.07.2021 Nr. 1

22.07 / Taschendiebe schlagen viermal zu

Soltau / Schwarmstedt: Am Donnerstag, zwischen 10.30 und 13.30 Uhr trieben Taschendiebe in Lebensmittelgeschäften in Soltau und Schwarmstedt ihr Unwesen. In Soltau waren sie in der Lidl-Filiale "Am Alten Stadtgraben" und in Schwarmstedt sowohl im Rewe-Markt am "Mönkeberg" als auch in und vor der Aldi-Filiale an der Celler Straße aktiv. Sie erbeuteten insgesamt drei Geldbörsen und ein Handy. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

22.07 / Werkzeug gestohlen

Marklendorf: Unbekannte gelangten in der Nacht zu Donnerstag in ein im Umbau befindliches Objekt an der Straße Am Schützenplatz und entwendeten diverse Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

21.07 / Wahlplakate entwendet

Bispingen: In dem Zeitraum zwischen Montag, 09.00 Uhr und Mittwoch, 11.00 Uhr entwendeten Unbekannte an der Seestraße sechs Wahlplakate der SPD. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Bispingen unter 05194/982460 entgegen.