Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Kabelbrand; Walsrode: Fußgänger angefahren

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.07.2021 Nr. 1 21.07 / Kabelbrand Bad Fallingbostel: Am Mittwoch, gegen 11.45 Uhr kam es in einer Lagerhalle am Hartemer Weg aufgrund eines technischen Defekts zu einem Kabelbrand mit entsprechender Rauchentwicklung. Personen wurden nicht verletzt, am Gebäude entstand kein Schaden. 21.07 / Fußgänger angefahren Walsrode: Beim Rückwärtsfahren von einer Auffahrt auf die Lange Straße übersah am Mittwochvormittag ein 72jähriger Autofahrer einen hinter seinem Fahrzeug befindlichen 37jährigen Fußgänger und touchierte ihn am Bein. Aus Reflex schlug der Fußgänger gegen die Heckscheibe des Pkw, zerstörte sie dabei und verletzte sich am Arm. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

