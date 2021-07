Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Verkehrshelferausbildung erfolgreich abgeschlossen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.07.2021 Nr. 1 20.07 / Verkehrshelferausbildung erfolgreich abgeschlossen Munster: Das Gymnasium Munster kann sich über 27 neue Schülerlotsen freuen, welche in der vergangenen Woche in einer dreitägigen Unterweisung ausgebildet wurden. Die Schüler der Jahrgänge 7 und 8 wurden von dem Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Heidekreis, Frank Rohleder, in Zusammenarbeit mit dem Mobilitätsbeauftragten, Martin Mischke, in Theorie und Praxis auf ihre zukünftige, verantwortungsvolle Tätigkeit an den zwei Einsatzstellen vor der Schule vorbereitet. "Das soziale Engagement von so vielen Schülern hat uns sehr erfreut", so Mischke. Nachdem alle Schüler in der Praxis unterwiesen wurden und auch ihre theoretische Prüfung bestanden hatten, konnte die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen werden. Zum Abschluss händigte Rohleder jedem sein Teilnahmezertifikat aus. Ab sofort versehen die Helfer für die jüngeren Schüler ihren Dienst und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheitsarbeit.

