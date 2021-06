Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Unbekannter bewirft Radler mit Getränkedose

Ludwigsburg (ots)

Nach einer kurzen Pause im Bereich der Hohenecker Mineralwasser Quelle in Ludwigsburg wurde ein 33 Jahre alter Radfahrer am Sonntag gegen 14.25 Uhr von einem noch unbekannten Täter mit einer Getränkedose beworfen. Der 33-Jährige war kurz zuvor gemeinsam mit seinem 36 Jahre alten Begleiter auf dem Radweg in Richtung der Uferstraße losgefahren, als ihn plötzlich eine mit Wasser aufgefüllte Softdrinkdose am Kopf traf. Der 33-Jährige schrie vor Schmerz, was wiederum zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche aufmerksam werden ließ. Diese konnten im Gebüsch zwei Unbekannte sitzen sehen. Als sie sie ansprachen ergriffen die beiden die Flucht in Richtung der Straße "Hungerberg". Einer der Zeugen nahm die Verfolgung auf, verlor die Unbekannten jedoch aus den Augen. Es ist lediglich bekannt, dass es vermutlich um Jugendliche handelte und einer davon weiße Turnschuhe trug. Ob diese beiden auch die Dose warfen, steht derzeit noch nicht fest. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, nimmt weitere Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell