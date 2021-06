Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich übersah eine 20-jährige VW-Lenkerin am Sonntag gegen 00:45 Uhr beim Linksabbiegen im Kreuzungsbereich der Stuttgarter Straße und Seestraße in Herrenberg einen entgegenkommenden 55-jährigen Radfahrer, so dass beide miteinander kollidierten und der 55-Jährige stürzte. Er zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden belaufen sich auf insgesamt etwa 5.500 Euro.

