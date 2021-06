Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81

Herrenberg: Im Starkregen ins Schleudern geraten

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet am Sonntag gegen 20:40 Uhr ein 39-jähriger Opel-Fahrer auf der Bundesautobahn 81 (BAB81) zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenberg bei Starkregen ins Schleudern und kollidierte erst mit der rechtsseitigen Schutzplanke und im weiteren Verlauf auf der linke Seiten mit Elementen eines Safety-Rail-Systems. Der 39-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel, der in Höhe von etwa 10.000 Euro beschädigt wurde, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schäden an den Verkehrseinrichtungen belaufen sich auf knapp 2.800 Euro.

