Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht an der Kongresshalle

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen am Ida-Ehre-Platz in Böblingen geparkten BMW und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Wagen war zwischen Freitag, 12.00 Uhr und Sonntag, 13:00 Uhr auf dem ersten Parkdeck des Parkhauses der Kongresshalle abgestellt. Zeugen können sich unter Tel. 07031 13 2500 an das Polizeirevier Böblingen wenden.

