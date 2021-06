Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: fünf Fahrzeuge in der Breslauer Straße beschädigt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag trieb ein noch unbekannter Täter in der Breslauer Straße in Böblingen sein Unwesen. Der Unbekannte beschädigte insgesamt fünf Fahrzeuge. Er riss jeweils den Außenspiegel der Beifahrertüren ab und zerkratzte die PKW auch. Es handelt sich um zwei Peugeot, einen Fiat, einen Seat und einen Mercedes. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

