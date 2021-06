Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Gartenhütte vollständig abgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag brannte eine Gartenhütte im "Vorderer Ehrenbergweg" in Ramtel vollständig ab. Gegen 15.50 Uhr wurde der Brand zunächst der Feuerwehr gemeldet, worauf die Freiwillige Feuerwehr Leonberg mit sechs Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften ausrückte. Das Gartenhaus fing bislang aus unbekannten Gründen Feuer. Im Anschluss an die Löschmaßnahmen war es einsturzgefährdet und musste abgerissen werden. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

