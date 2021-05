Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Trockner in Brand geraten

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Montag ist es im Keller eines Einfamilienhauses am Vennweg zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge fing der Trockner des Hauses Feuer. Die starke Rauchentwicklung zog das gesamte Haus in Mitleidenschaft. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig und unverletzt selbstständig ins Freie begeben. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

