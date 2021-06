Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Pkw bei Einbruch entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag, 12:30 Uhr und Sonntag, 10:45 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Gewerbebetrieb in der Benzstraße in Bondorf und entwendte neben etwas Bargeld und Schmuck auch einen VW Golf mit Böblinger Kennzeichen (BB). Das Fahrzeug wurde am Sonntag gegen 12:30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen Villingen-Schwenningen und Rottweil auf dem Seitenstreifen verlassen aufgefunden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07032 954910 beim Polizeiposten Gäu zu melden.

