Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Veränderungen am Mofa eines 15-Jährigen führte zur Strafanzeige

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Dienstag, 17. November 2020, in der Zeit von 17:30 bis 22:00 Uhr, wurden durch die Polizei Delmenhorst Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Ammerländer Straße/ Denkmalsweg in Wardenburg durchgeführt. Dabei konnte ein 15-Jähriger mit seinem Mofa auf der Ammerländer Straße in Richtung Wardenburg fahrend gemessen werden. Anstelle der für das Mofa vorgeschriebenen 25 km/h konnte eine Geschwindigkeit von 34 km/h gemessen werden. Laut Angaben des Jungen sei ein neuer Auspuff verbaut worden. Aufgrund der Veränderung am Kleinkraftrad und der dadurch entstandenen höheren Geschwindigkeit ist für das Führen des Mofas grundsätzlich ein Führerschein von Nöten. Diesen konnte der Junge mit seinen 15-Jahren nicht vorweisen. Es musste ein Strafverfahren eingeleitet werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Eltern über die Feststellungen in Kenntnis gesetzt.

