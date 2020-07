Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - nächtliche Fahrradtour endet mit Strafanzeigen

Freiburg (ots)

March - Am späten Freitagabend sind in der Stegenbachstraße zwei 18-jährige Fahrradfahrer gegen ein geparktes Auto gefahren. Der Fahrzeughalter, welcher die Kollision einige Meter weiter entfernt akustisch wahrnahm, eilte auf die Straße um Hilfe zu leisten. Hierbei sah er zunächst den Schaden an seinem Pkw und im Anschluss die beiden flüchtenden Fahrradfahrer. Er konnte die beiden einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die eingetroffene Polizei stellte die Ursache für die Kollision fest. Beide Fahrer waren erheblich alkoholisiert. Einer der Beiden befand sich zusätzlich noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die zwei jungen Männer müssen nun nicht nur für den verursachten Schaden aufkommen, sondern müssen sich zusätzlich noch aufgrund der gefertigten Strafanzeigen vor Gericht verantworten.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell