Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Rieselfeld: Einbruchsversuch im "Glashaus"

Freiburg (ots)

In der Zeit von Montag, 07.09.2020, 22:30 Uhr bis Dienstag, 08.09.2020, 09:00 Uhr versuchten unbekannte Täter die auf der Rückseite des "Glashauses", an der Ecke Willy-Brandt-Allee und Johanna-Kohlund-Straße gelegene, Personaleingangstür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder der Identität des bzw. der Täter machen kann, wird gebeten, sich unter einer der folgenden Telefonnummern bei der Polizei zu melden.

Mo-Fr, 07:30 Uhr - 16:00 Uhr beim Polizeiposten Freiburg-Rieselfeld unter 0761 476870-0.

Zu allen anderen Zeiten beim Polizeirevier Freiburg-Süd unter: 0761 882-4421.

ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Laura Riske

Telefon: 0761 882 1011

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell