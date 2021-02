Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Ottenheim- Carport und Holzschopf in Brand

Schwanau (ots)

Am heutigen Montag um kurz vor elf geriet in Ottenheim unter anderem ein Carport in Brand. Gegen 10:50 Uhr erreichten in der Folge die Leitstellen erste Notrufe. Das Feuer griff schnell auf einen angrenzenden Holzschopf über, der ebenfalls von den Flammen zerstört wurde. Ein Übergreifen auf die angrenzenden Wohnhäuser konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Zeitweise bildete sich eine große Rauchsäule. Bereits um 11:40 Uhr war durch die Feuerwehren aus Schwanau, Lahr und Rust der Brand geslöscht. Personen kamen nach derzeitigem Sachstand nicht zu schaden. Die Wohnhäuser waren nicht direkt vom Brand betroffen, jedoch können Rauch- und mögliche Wasserschäden noch nicht abgeschätzt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

/rv

